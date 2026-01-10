إعلان

ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات السبت

كتبت- ميريت نادي:

10:39 ص 10/01/2026

سعر الذهب

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 30 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية السبت 10-1-2026، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية سعر الذهب اللحظي أمس.

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4010 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 5155 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 6010 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 6870 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 48080 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 68700 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 213657 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 343500 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.71% إلى نحو 4509 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

