نجيب ساويرس يخطط لضم شركاته تحت مظلة أوراسكوم القابضة.. فما القصة؟

كشف رجل الأعمال نجيب ساويرس عن خطة لإعادة هيكلة استثماراته في مصر، تقوم على ضم جميع شركاته إلى كيان واحد هو أوراسكوم للاستثمار القابضة، بدلاً من طرح كل شركة بشكل منفصل في البورصة.

وأوضح ساويرس، خلال مشاركته في مؤتمر "ثنك كوميرشال"، أن الهدف من هذه الخطوة هو تقليل المخاطر وتعظيم القيمة السوقية للشركات.

وأشار ساويرس، إلى أنه بدأ بالفعل بضم شركة خاصة بالمطاعم والمشروعات الترفيهية، إلى اوراسكوم للاستثمار مع التوجه لضم شركتي النيل للسكر وأورا للتطوير العقاري.

وردًا على ذلك قالت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة في بيان للبورصة، أنها تقوم حاليًا بدراسة الجدوى لضم بعض الشركات والاستثمارات بالأخص المتوافقة مع أنشطة أوراسكوم للاستثمار، سواء من خلال الاستحواذ أو الدمج تحت كيان واحد.

وجاء ذلك ردًا على الخبر المنشور تحت عنوان "نجيب ساويرس: نعتزم ضم جميع شركاتنا تحت مظلة أوراسكوم للاستثمار".

وأشارت الشركة إلى أن الهدف من ضم شركاتها يأتي من أجل خلق كيان اقتصادي تنافسي وتعزيز قيمة السهم بما يعود بالنفع على مساهمي الشركة ودعم البورصة المصرية.

وأكدت الشركة أنها سوف تقوم بدراسة الجدوى الاقتصادية وأفضل السبل لنقل هذه الأصول، على أن يتم عرض النتائج على مساهمي الشركة بعد استيفاء جميع الشروط القانونية والتنظيمية ذات الصلة.

