إعلان

نجيب ساويرس يخطط لضم شركاته تحت مظلة أوراسكوم القابضة.. فما القصة؟

01:52 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025

المهندس نجيب ساويرس 1

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- دينا كرم:

كشف رجل الأعمال نجيب ساويرس عن خطة لإعادة هيكلة استثماراته في مصر، تقوم على ضم جميع شركاته إلى كيان واحد هو أوراسكوم للاستثمار القابضة، بدلاً من طرح كل شركة بشكل منفصل في البورصة.

وأوضح ساويرس، خلال مشاركته في مؤتمر "ثنك كوميرشال"، أن الهدف من هذه الخطوة هو تقليل المخاطر وتعظيم القيمة السوقية للشركات.

وأشار ساويرس، إلى أنه بدأ بالفعل بضم شركة خاصة بالمطاعم والمشروعات الترفيهية، إلى اوراسكوم للاستثمار مع التوجه لضم شركتي النيل للسكر وأورا للتطوير العقاري.

وردًا على ذلك قالت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة في بيان للبورصة، أنها تقوم حاليًا بدراسة الجدوى لضم بعض الشركات والاستثمارات بالأخص المتوافقة مع أنشطة أوراسكوم للاستثمار، سواء من خلال الاستحواذ أو الدمج تحت كيان واحد.

وجاء ذلك ردًا على الخبر المنشور تحت عنوان "نجيب ساويرس: نعتزم ضم جميع شركاتنا تحت مظلة أوراسكوم للاستثمار".

وأشارت الشركة إلى أن الهدف من ضم شركاتها يأتي من أجل خلق كيان اقتصادي تنافسي وتعزيز قيمة السهم بما يعود بالنفع على مساهمي الشركة ودعم البورصة المصرية.

وأكدت الشركة أنها سوف تقوم بدراسة الجدوى الاقتصادية وأفضل السبل لنقل هذه الأصول، على أن يتم عرض النتائج على مساهمي الشركة بعد استيفاء جميع الشروط القانونية والتنظيمية ذات الصلة.

اقرأ أيضًا:

لراغبي الاستثمار في الفضة.. انتبه لـ "الدمغة" و"الفاتورة" قبل الشراء

من الرابح والخاسر من تجميد اتفاق تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر؟

رجل الأعمال نجيب ساويرس يقفز 46 مركزا في قائمة مليارديرات العالم

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

نجيب ساويرس أوراسكوم للاستثمار القابضة خطة ساويرس لإعادة هيكلة استثماراته استثمارات ساويرس في مصر مؤتمر ثنك كوميرشال
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

ظهرَت فجأة وابتلعت شخصين.. كيف تكونت بحيرة البهنسا الغامضة بالمنيا؟ - فيديو وصور
قرار عاجل من الجنح ضد نجل محمد رمضان في واقعة "طفل نيو جيزة"
بالأرقام.. ننشر مقترح زيادات شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة
الدولار يهبط تحت 48 جنيها لأول مرة منذ أكثر من عام
السيسي يوجه بدراسة التماس العفو عن 7 محكومين بينهم علاء عبدالفتاح
مجانا.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم