ارتفاع سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بحلول التعاملات المسائية

06:11 م الإثنين 08 سبتمبر 2025

أسعار الذهب

كتب- أحمد الخطيب:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 20 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الاثنين 8-9-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3260 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 4191 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 4890 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 5588 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 39120 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 55880 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 173786 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 279400 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.22 % إلى نحو 3630 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

أسعار الذهب سعر الجنيه الذهب
