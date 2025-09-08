البترول: إضافة 50 مليون قدم مكعب غاز يوميًا من بئر جديد لشركة "خالدة"

كتبت- دينا كرم:

قالت وزارة البترول والثروة المعدنية إن شركة خالدة للبترول بدأت في إنتاج الغاز من البئر الجديد جنوب (NUT-1) بالصحراء الغربية بمعدل 50 مليون قدم مكعب غاز يوميًا.

وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم أن وضع هذا البئر على الإنتاج يأتي كإحدى حلقات نجاح حزمة الحوافز التي أطلقتها وزارة البترول بهدف تشجيع الشركاء الأجانب على التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج وكنتيجة مباشرة ايضاً لنجاح تطبيق تقنية حديثة في حقول خالدة للتسجيل اللحظي للضغط والحرارة داخل الخزان والتي جرى تنفيذها خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وأسهمت في الحصول على بيانات لحظية من قاع البئر لإدارة الإنتاج المستمرة إلى جانب تحسين الإنتاج الحقلي، بما يعكس توجه وزارة البترول والثروة المعدنية نحو تبني الحلول التقنية المتطورة والغير تقليدية لتحقق مردود إنتاجي كبير.

وتأتي هذه النتائج امتدادًا لمسيرة الشراكة الناجحة بين قطاع البترول و شركة أباتشي الأمريكية، الشريك الاستراتيجي في حقول شركة خالدة بالصحراء الغربية، والتي أسفرت خلال أقل من عام من توقيع اتفاق مشترك لتحفيز الاستثمار في إنتاج الغاز عن إضافة أكثر من 200 مليون قدم مكعب يوميًا إلى إنتاج مصر من الغاز من حقول خالدة وحدها.

ويعادل هذا الإنتاج الإضافي ما يصل إلى شحنتين من واردات الغاز الطبيعي المُسال شهريًا، بما يدعم توجه الوزارة نحو خفض الفاتورة الاستيرادية من الغاز الطبيعي من خلال زيادة الإنتاج المحلى.