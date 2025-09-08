كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.42 % عند مستوى 34601 نقطة، بختام جلسة اليوم الاثنين.

وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.06 %، وتراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.07 %.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 342.9 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 45.02 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 387.9 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 هبط بنسبة 0.88 % عند مستوى 34455 نقطة، بختام جلسة أمس الأحد.