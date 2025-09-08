كتب- أحمد الخطيب:

انخفضت أسعار البيض، والخيار، والكوسة، والسكر، والحديد، خلال تعاملات اليوم الاثنين 8-9-2025، بينما ارتفعت أسعار الدواجن، والمكرونة السويسي، والكابوريا، والأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها :

