خريطة الأسعار اليوم: انخفاض السكر والبيض وارتفاع الذهب

01:38 م الإثنين 08 سبتمبر 2025

خريطة الأسعار اليوم

كتب- أحمد الخطيب:

انخفضت أسعار البيض، والخيار، والكوسة، والسكر، والحديد، خلال تعاملات اليوم الاثنين 8-9-2025، بينما ارتفعت أسعار الدواجن، والمكرونة السويسي، والكابوريا، والأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها :

انخفاض البلدي.. أسعار البيض اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الحديد وارتفاع الأسمنت اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض الخيار.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

ارتفاع المكرونة.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

انخفاض السكر.. أسعار السلع الأساسية بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الاثنين

