كتبت- دينا كرم:

انخفض سعر الذهب في مصر بنحو 12 جنيهًا، ببداية تعاملات الاثنين 8-9-2025، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3235 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 4160 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 4853 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 5546 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 38820 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 55460 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 172480 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 277300 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.03% إلى نحو 3587 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.





