نمو واردات الصين من الخام 4.9% في أغسطس

08:00 ص الإثنين 08 سبتمبر 2025

النفط الخام

وكالات

ارتفعت واردات الصين من النفط الخام 0.8% في أغسطس على أساس سنوي، إذ أبقت المصافي المملوكة للدولة والمستقلة على معدلات تشغيل عالية.

وأفادت بيانات من الإدارة العامة للجمارك، أن أكبر مستورد للنفط الخام في العالم استورد 49.49 مليون طن من النفط الخام في أغسطس، أي ما يعادل 11.65 مليون برميل يوميا.

وتشير البيانات إلى أن الواردات زادت 4.9% عن 47.20 مليون طن في الشهر السابق.

وأظهرت بيانات الجمارك أن إجمالي واردات النفط الخام في الفترة من يناير إلى أغسطس، بلغ 376.05 مليون طن، أو 11.3 مليون برميل يوميا، بزيادة 2.5%مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأظهرت بيانات الاثنين ارتفاع صادرات الصين من الوقود المكرر 8.4% في أغسطس إلى 5.33 مليون طن على أساس سنوي، وفقا للغد.

