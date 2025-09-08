إعلان

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 8-9-2025 مع بداية التعاملات الصباحية

04:57 ص الإثنين 08 سبتمبر 2025

سعر الذهب

background

كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 8-9-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن تراجع سعره بحلول التعاملات المسائية الأحد.

يذكر أن سعر الذهب تراجع في مصر بنحو 5 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الأحد 7-9-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 8-9-2025 وهو كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 5546 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4853 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 4160 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3235 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2311 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 172491 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 38820 جنيه.


وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.15% إلى نحو 3586 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

