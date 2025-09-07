إعلان

"عتاقة" تكشف موقفها من اتفاقية الجارحي للتنقيب عن الذهب بالسودان

01:53 م الأحد 07 سبتمبر 2025

شركة مصر الوطنية للصلب عتاقة

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة مصر الوطنية للصلب (عتاقة)، أنها لا تربطها أية علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالاتفاقية الموقعة بين رجل الأعمال محمد الجارحى مع وزارة المعادن السودانية.

ووفق الإفصاح المرسل للبورصة اليوم، جاء هذا الإفصاح ردًا على الخبر المنشور الخاص " بتوقيع اتفاقية بين رجل الأعمال محمد الجارحي ممثلا عن شركة “ديب ميتالز" مع وزارة المعادن السودانية بقيمة 227 مليون دولار للاستكشاف وإنتاج الذهب".

وتأسست شركة مصر الوطنية للصلب – عتاقة عام 1998م. وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية في عام 2006م. ومتخصصة يتمثل النشاط الأساسي الذي تأسست من أجله شركة مصر الوطنية للصلب في إنتاج الحديد والصلب مع التركيز على تصنيع حديد التسليح.

