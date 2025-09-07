"المواد الغذائية": الأسعار بدأت في التراجع بفضل تدخل الحكومة المدروس

كتبت- دينا خالد:

فال حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين" لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، إن تدخل الدولة الفعّال والمدروس كان له أثر مباشر في استقرار الأسواق ومنع انفلات الأسعار.

وأكد المنوفي، على أن الجهود الحكومية الأخيرة بدأت تؤتي ثمارها بوضوح في تراجع أسعار عدد من السلع الأساسية.

وأوضح المنوفي، في بيان اليوم الأحد، أن السوق يشهد حاليًا انخفاضًا ملحوظًا في أسعار سلع رئيسية تمس المواطن يوميًّا.

وأضاف المنوفي، أن سعر السكر تراجع ليصبح في حدود 28 إلى 33 جنيهًا للكيلو بعد أن كان أعلى من ذلك خلال الفترة الماضية.

وانخفض سعر الأرز ليتراوح حاليًا ما بين 22 إلى 35 جنيهًا للكيلو حسب النوع والجودة، كمتراجع سعر لتر الزيت ليصل إلى ما بين 60 إلى 69 جنيهًا، بعد أن تجاوز حاجز الـ90 جنيهًا في وقت سابق، بحسب المنوفي.

وأشار المنوفي إلى أن هذه الانخفاضات لم تكن لتتحقق دون تدخل الدولة في توقيتات حرجة، وهو ما ساهم في كبح جماح الأسعار والحد من الزيادات غير المبررة من قبل بعض المنتجين أو التجار.