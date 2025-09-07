كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار الزيت، واللحوم، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الأحد 7-9-2025، مقارنةً بأسعار أمس، وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.88 جنيه، بزيادة 28 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 63.31 جنيه، بتراجع 74 قرشًا.

كيلو الدقيق المعبأ: 28.62 جنيه، بتراجع 45 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 95.86 جنيه، بتراجع 2.41 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 38.23 جنيه، بتراجع 11 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 28.58 جنيه، بتراجع 14 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 66.4 جنيه، بتراجع 67 قرشًا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.85 جنيه، بتراجع 12 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 112.9 جنيه، بتراجع 1.64 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 410 جنيه، بتراجع 7.22 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 93.73 جنيه، بزيادة 5 قروش.

كيلو الأرز السائب: 25.86 جنيه، بتراجع 85 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 51.83 جنيه، بتراجع 77 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 133.07 جنيه، بزيادة 24 قرشًا.

كيلو الجبن الرومي: 276.35 جنيه، بزيادة 89 قرشًا.

كيلو اللبن السائب: 31.42 جنيه، بتراجع 78 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 111.8 جنيه، بتراجع 6.95 جنيه.