ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة

كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الذهب في مصر بنحو 5 جنيهات، بمنتصف تعاملات الجمعة 5-9-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ "مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3213 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 4131 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 4820 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 عند 5508 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 38560 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 55080 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 171298 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 275400 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.10% إلى نحو 3549 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.