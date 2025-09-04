الجزائر- منال المصري:

قال واميكيلي ميني أمين منطقة التجارة الحرة الأفريقية إن صندوق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية سيُطلق رسميًا في منتدى الأعمال الدولي 2025 في الجزائر بهدف دعم القطاع الخاص على التوسع بين الدول الأفريقية وتقليل مخاطر الاستثمار.

وأوضح في كلمته بالمعرض الأفريقي للتجارة البينية 2025 المنعقد في الجزائر اليوم، أن التجارة البينية الأفريقية انتعشت بقوة في 2024، لتصل إلى 220.3 مليار دولار بزيادة قدرها 12.4% عن 2023، وفقًا لتقرير التجارة الأفريقية لعام 2025 الصادر عن البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير.

وأشار واميكيلي إلى أن هذا الانتعاش يؤكد الثقة المتزايدة في نموذج التكامل الأفريقي في ظل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

وطالب خلال كلمته بضرورة تسريع تطبيق السوق الأفريقية الموحدة للنقل الجوي حيث سيؤدي فتح أجواء أفريقيا إلى خفض التكاليف، وتوسيع خدمات نقل الركاب والبضائع، والتقريب بين اقتصاداتنا وشعوبنا.

في الوقت نفسه، يجب أن يظل الاستثمار في ممرات التجارة ومراكز اللوجستيات والبنية التحتية الرقمية أولوية قصوى، حتى يتم ترجمة قواعدنا المتفق عليها إلى فرص حقيقية على أرض الواقع، وفق ما قاله واميكيلي.