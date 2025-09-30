إعلان

زيادة أسعار مصنعية السبائك والجنيهات الذهب بشركة "btc" اعتبارا من الغد

كتب : دينا خالد

03:32 م 30/09/2025

زيادة أسعار مصنعية السبائك

رفعت شركة "بي تي سي" لتجارة وتداول سبائك الذهب، أسعار مصنعيتها على السبائك والجنيهات الذهبية بدءا من غدا الأربعاء الموافق الأول من أكتوبر.

وكانت أخر زيادة لمصنعيات "بي تي سي" في الأول من يناير، مع بداية العام الجاري.

مصنعية الجنيه الذهب

رفعت الشركة سعر مصنعيتها على الجنيه الذهب، الذي يبلغ وزنه 8 جرامات، إلى 75 جنيها للجرام، مقابل 54 جنيها قبل الزيادة، بحسب بيانات الشركة.

كما رفعت الشركة المصنعية على نصف الجنيه الذهب ووزنه 4 جرامات، إلى 80 جنيها للجرام، مقابل 60 جنيها للجرام قبل الزيادة، ورفعت الشركة مصنعيتها على ربع الجنيه الذهب، ووزنه 2 جرام، إلى 85 جنيها للجرام، مقابل 67 جنيها للجرام في ديسمبر.

مصعنية السبائك

رفعت الشركة سعر مصنعيتها على السبيكة الذهب وزن جرام، إلى 185 جنيها للجرام، مقابل 175 جنيها قبل الزيادة، بحسب بيانات الشركة السابقة.

كما رفعت الشركة المصنعية على السبيكة ووزنها 2.5 جرام، إلى 110 جنيهات للجرام ، مقابل 100 جنيه للجرام، ورفعت الشركة مصنعيتها على السبيكة وزن 5 جرامات إلى 85 جنيها للجرام، مقابل 66 جنيها للجرام.

ورفعت الشركة المصنعية على السبيكة ووزنها 10 جرامات إلى 82 جنيها للجرام، مقابل 66 جنيها للجرام قبل الزيادة، وزادت الشركة سعر مصنعيتها على السبيكة ووزن 20 جراما إلى 80 جنيها للجرام، مقابل 64 جنيها للجرام.

ورفعت الشركة المصنعية على السبيكة وزن 31.1 جرام، إلى 79 جنيها للجرام، مقابل 62 جنيها للجرام، كما رفعت الشركة مصنعيتها على السبيكة ووزن 50 جراما إلى 77 جنيها للجرام، مقابل 60 جنيها للجرام، وزاد سعر المصنعية على السبيكة وزن 100 جرام إلى 7 جنيها للجرام، مقابل 59 جنيه للجرام.

وشركة "بي تي سي"، هي إحدى شركات مجموعة إيجيبت جولد المتخصصة في مجال صناعة الذهب منذ 85 عاما، بحسب موقع الشركة، والمتخصصة في تجارة سبائك وعملات ذهبية تبدأ من 1 جرام وحتى 1000 جرام، مدموغة من مصلحة الدمغة والموازين المصرية.

أسعار مصنعية السبائك الجنيهات الذهب شركة btc

