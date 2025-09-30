إعلان

صفقة كبرى في الشرقية للدخان.. أمان: بيع حصة العاملين بـ6 مليارات جنيه

كتب : مصراوي

01:09 م 30/09/2025

الشركة الشرقية للدخان

كشف هاني أمان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية إيسترن كومباني، في تصريحات خاصة لـ "مصراوي" عن قيام مستثمر أجنبي بالاستحواذ على كامل حصة اتحاد المساهمين العاملين بالشركة بقيمة 6.22 مليار جنيه.

كانت البورصة المصرية أعلنت اليوم تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم شركة الشرقية - ايسترن كومباني لعدد 156,101,827 سهم بقيمة 6.224 مليار جنيه.

وتبلغ حصة اتحاد المساهمين العاملين بالشركة نحو 5.20%؛ وفق بيانات هيكل المساهمين الخاص بالشركة والمرسل للبورصة المصرية.

وذكر أن قيام أي مساهم بالشركة ببيع أسهمه لمستثمر سواء أجنبي أو محلي لا يمثل ذلك فارقًا ولا يغير في استراتيجية الشركة، حيث أن مستهدفات الشركة واحدة لا تتغير متمثلة في تحقيق نتائج أعمال إيجابية.

وأوضح أمان، أن الانعكاس الإيجابي لهذه الصفقة يتمثل في أن إقدام مستثمر أجنبي على شراء الأسهم يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في أداء الاقتصاد المصري أولًا، ثم في أداء الشركة وإدارتها التي سيودع أمواله لديها.

الشرقية للدخان بيع حصة العاملين هاني أمان إيسترن كومباني

