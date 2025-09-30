كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار الطماطم، والفلفل، والخيار البلدي، والليمون، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 30-9-2025، بينما انخفضت أسعار الخيار الصوب، والكانتلوب، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 10 جنيهات و20 جنيهًا، بزيادة 4.5 جنيه.

البطاطس تتراوح بين 5 جنيهات و12 جنيهًا.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 و9 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 8.5 و11.5 جنيه.

الكوسة تتراوح بين 12 و18 جنيهًا.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 9 جنيهات و11 جنيهًا.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 11 و17 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و13 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الخيار الصوب يتراوح بين 10 جنيهات و14 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الخيار البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا، بزيادة جنيه.

أسعار الفاكهة

كانتلوب: يتراوح بين 10 جنيهات و17 جنيهًا، بتراجع جنيه.

برتقال صيفي يتراوح بين 25 و45 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و15 جنيهًا، بزيادة جنيه.

التفاح المري يتراوح بين 25 و45 جنيهًا.