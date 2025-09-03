بالرقم القومي.. خطوات إنشاء محفظة إلكترونية عبر شركات المحمول

كتبت- آية محمد:

تتيح شركات الاتصالات في مصر خدمات المحافظ الإلكترونية لتسهيل عمليات الدفع والتحويلات المالية، ويمكن للعملاء الاشتراك في الخدمة بخطوات بسيطة باستخدام بطاقة الرقم القومي وخط الهاتف المسجل بأسمائهم.

ويستعرض "مصراوي" في السطور التالية خطوات الاشتراك في محافظ "فودافون كاش، وأورنج كاش، ووي باي، وإي آند موني":

فودافون كاش

1- توجه لأقرب فرع فودافون ومعك بطاقة رقم قومي سارية، ولمعرفة أقرب فرع اطلب الكود #9*9*.

2- بعد الاشتراك، ستصلك رسالة نصية لتأكيد تفعيل المحفظة.

3- أنشئ رقمًا سريًا مكونًا من 6 أرقام.

4- فعل الخدمة عن طريق كود #5*9*.

اورنج كاش

1- قم بزيارة أقرب فرع للشركة ومعك بطاقة رقم قومي سارية وخط اورنج خاص بك.

2- املأ طلب الاشتراك في الخدمة.

3- بعد إتمام التسجيل، ستتلقى رسالة نصية تحتوي على رقم سري مؤقت.

-4يجب تغيير الرقم السري قبل البدء في استخدام المحفظة.

وي باي

1- قم بزيارة أقرب فرع من فروع الشركة ومعك بطاقة رقم قومي سارية وخط موبايل "وي" باسمك.

2- املأ طلب الإشتراك في محفظة "WE Pay" ووقع على العقد.

3- حمل تطبيق" WE Pay"، وقم بفتح البرنامج واختر مسجل مسبقًا؟، ومن بعدها تفعيل الحساب.

4- املأ البيانات " الاسم رباعي - الرقم القومي - رقم موبايل " WE" مفعل" ثم وافق على الشروط والأحكام.

5- ستصلك رسالة نصية بها كود التفعيل.

6- انشئ الرقم السري الخاص بالتطبيق المكون من 6 أرقام لحسابك "بدون أرقام متكررة أو متتابعة".

7- قم بشحن المحفظة والاستمتاع بخدمات المحفظة.

إي آند موني

1- اذهب لأقرب فرع للشركة، ومعك بطاقة رقم قومي سارية وخط مسجل باسمك واملأ استمارة الاشتراك في الخدمة.

2- ستتلقى مكالمة صوتية لتأكيد الاشتراك، وستطلب منك إنشاء رقم سري مكون من 6 أرقام لحسابك، وستصلك رسالة تأكيد بعد إتمام الاشتراك في الخدمة.

اقرأ أيضًا:

هل سيتم فرض رسوم على مستقبلي المكالمات الهاتفية؟ تنظيم الاتصالات يوضح

لأول مرة منذ الثورة.. أحمد عز يترشح لانتخابات الصناعات المعدنية

وصلت لـ 400 جنيه.. تراجع الإقبال على عرائس المولد للعام الثاني