التمويل العقاري يتضاعف إلى 23.1 مليار جنيه خلال 7 أشهر من 2025

كتبت – أمنية عاصم:

11:13 م 28/09/2025

التمويل العقاري

سجل نشاط التمويل العقاري في مصر نموًا قياسيًا خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2025، بعدما بلغت قيمة التمويلات المقدمة من شركات التمويل العقاري نحو 23.1 مليار جنيه، مقابل 12.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، بنسبة نمو تقترب من 100%.

جاء ذلك خلال لقاء عقده فريد مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية، بحضور مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، لعرض آخر تطورات سوق المال المصري.

ويأتي هذا الارتفاع في ظل توسع شركات التمويل العقاري وزيادة الطلب على شراء الوحدات السكنية بدعم من تسهيلات الدولة في ملف الإسكان.

تطور سنوي في التمويل العقاري خلال آخر 5 سنوات:

2020: 3.4 مليار جنيه

2021: 8.1 مليار جنيه

2022: 13.4 مليار جنيه

2023: 10.4 مليار جنيه

2024: 25.5 مليار جنيه

وتعكس هذه الأرقام الاتجاه الصاعد للقطاع العقاري، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على أدوات التمويل غير المصرفي لتلبية احتياجات المواطنين السكنية.

