أعلن محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن صناديق الاستثمار في الذهب المرخصة من الهيئة سجلت صافي أصول بلغ 2.71 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2025، بعدد حسابات وصل إلى نحو 230 ألف حساب، وذلك خلال 20 شهرًا فقط من انطلاق أول صندوق في هذا المجال.

جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده فريد مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية، بحضور الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، لاستعراض أبرز مؤشرات أداء سوق المال المصري.

وأوضح فريد أن السوق المحلي يضم حاليًا أربعة صناديق استثمار في الذهب، وهي:

إي زد جولد (AZ-Gold)

بلتون إيفولف – سبائك

الأهلي – ذهب

مباشر

توزيع الحصص السوقية لصناديق الذهب – أغسطس 2025:

AZ-Gold يتصدر القائمة بحصة سوقية بلغت 59.77%

يليه بلتون – سبائك بحصة 32.02%

ثم الأهلي – ذهب

وأخيرًا مباشر بحصة بلغت 2.33%

ويُعد هذا النمو في صناديق الذهب مؤشرًا على ارتفاع ثقة المستثمرين في الأدوات المالية غير التقليدية، واهتمام متزايد بالتحوط من التضخم وتقلبات السوق.

ولمزيد من البيانات التفصيلية حول تطور أداء صناديق الذهب خلال 20 شهرًا، يُرجى الرجوع إلى الإنفوجراف التالي: