تحذير رسمي.. لا تشتر هذا النوع من الفراخ من محلات الطيور الحية

لا تشتر هذا النوع من الفراخ من محلات الطيور الحية

كتبت – أمنية عاصم:

حذر سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، من بيع "دواجن السردة" من جانب بعض التجار بسبب مخاطرها الصحية على المواطنين.

وأوضح أن دواجن السردة هي نسبتها قليلها تتراوح بين 5 و10% في جميع المزارع نتيجة مشاكل في النمو، حيث لا يتجاوز وزنها كيلو أو كيلو ونصف.

وأوضح السيد أن هذه الطيور غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وهي "الدواجن السردة" التي تحتوي على أمراض، مضيفًا أنه من المفترض توجيهها لمصانع المخلفات لإنتاج الأعلاف أو مسحوق السمك.

وأضاف أن المشكلة تكمن في بيع هذه الطيور عبر محلات بيع الطيور الحية، حيث تُقطع وتُباع كأجزاء (بانيه – وراك – صدور) بأسعار أقل، محذرًا من خطورة ذلك على الصحة العامة.

وأكد أن ما يُسمى بـ"دواجن الهرمونات" أو "دواجن الأربعين يومًا" مجرد شائعات، مشددًا على أن الحل لضبط السوق هو وقف البيع العشوائي والاعتماد على المجازر المعتمدة لضمان منتج صحي وآمن للمستهلك المصري.

