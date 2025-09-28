سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 28سبتمبر 2025

كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأحد إلى نحو 5781 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 5818 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 5090 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 4363 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 40726 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.