كتبت- دينا كرم:

يترقب السوق المصري خلال الأيام المقبلة اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المقرر انعقاده مع بداية شهر أكتوبر المقبل، لإقرار الزيادة الجديدة في أسعار الوقود، والتي قد تكون الأخيرة قبل رفع الدعم نهائيًا عن الوقود.

واللجنة التي اعتادت الانعقاد ربع سنويًا لمراجعة الأسعار، كانت قد قررت في اجتماعها الأخير في أبريل الماضي تأجيل مراجعتها لمدة 6 أشهر بعدما رفعت أسعار البنزين والسولار بنحو جنيهين.

وتوقع خبراء في تصريحات لـ"مصراوي" أن تتراوح نسبة الزيادة بين 10% و15%، لتكون بمثابة الزيادة الأخيرة قبل تحرير أسعار الوقود بشكل كامل نهاية العام.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الزيادة المقبلة في أسعار البنزين قد تكون "الزيادة الحقيقية الأخيرة"، موضحًا أن الحكومة ستبقي على دعم جزئي للسولار نظرًا لارتباطه المباشر بقطاعات أساسية مثل الزراعة والنقل والإنتاج.

وأشار إلى أن آلية التسعير التلقائي ستصبح المرجعية الوحيدة لتحديد الأسعار مستقبلاً، وفق تطورات سعر خام برنت في الأسواق العالمية وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، بما يضمن الشفافية وربط السوق المحلية بالمتغيرات العالمية.

ومن المنتظر أن تزور بعثة صندوق النقد مصر خلال سبتمبر الجاري أو أكتوبر المقبل لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج القروض، تمهيدًا لصرف دفعتين جديدتين بقيمة 2.4 مليار دولار.

ويشترط الصندوق على مصر تنفيذ حزمة إجراءات إصلاحية أساسية، في مقدمتها رفع الدعم الكامل عن الوقود، والتخارج من بعض استثمارات الدولة لصالح القطاع الخاص، وهو ما يضع اجتماع لجنة التسعير المقبل في قلب المشهد الاقتصادي.

3 زيادات في 2024 وزيادة في 2025

شهدت أسعار الوقود في مصر 4 زيادات متتالية خلال العامين الماضيين، ثلاث منها في 2024 وواحدة في أبريل 2025:

مارس 2024: ارتفع بنزين 80 إلى 11 جنيهًا، و92 إلى 12.50 جنيه، و95 إلى 13.5 جنيه، والسولار إلى 10 جنيهات.

يوليو 2024: زادت الأسعار ليسجل بنزين 80 نحو 12.25 جنيه، و92 بـ13.75 جنيه، و95 بـ15 جنيهًا، والسولار 11.5 جنيه.

أكتوبر 2024: رفعت اللجنة الأسعار لمدة 6 أشهر، بنزين 80 بلغ 13.25 جنيه، و92 وصل إلى 15.25 جنيه، و95 إلى 17 جنيهًا، والسولار 13.5 جنيه.

أبريل 2025: أحدث زيادة، حيث أن بنزين 80 وصل إلى 15.75 جنيه، و92 إلى 17.25 جنيه، و95 إلى 19 جنيهًا، بينما ارتفع السولار إلى 15.5 جنيه للتر.

اقرأ أيضًا:

الفضة في مصر تسجل قفزة قياسية خلال 2025.. فما الأسباب؟

خطوات يجب اتباعها عند شحن عداد الغاز الطبيعي مسبق الدفع

قبل زيادة أكتوبر.. كيف ارتفعت أسعار البنزين في 9 سنوات؟