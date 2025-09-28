إعلان

كتب- محمد فتحي:

04:24 ص 28/09/2025

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 28-9-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن استقر سعره في مصر بحلول التعاملات المسائية السبت.

يذكر أن سعر الذهب استقر في مصر بحلول التعاملات المسائية السبت 27-9-2025، عند نفس مستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا "لمصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأحد وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 5795 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 5070 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 4346 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3380 جنيه.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2414 جنيه.

- سعر وقية الذهب بلغت 180223 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 40560 جنيه.

قد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

ارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.28 % إلى نحو 3759 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

