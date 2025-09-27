إعلان

ارتفاع البلدي.. أسعار البيض اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

كتب : دينا كرم

11:26 ص 27/09/2025

أسعار البيض

كتبت- دينا كرم:

تباينت أسعار كرتونة البيض البلدي والأحمر والأبيض، خلال تعاملات اليوم السبت 27-9-2025، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 147.97 جنيه، بتراجع 5.93 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 160.91 جنيه، بزيادة 5.2 جنيه.

