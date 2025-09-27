أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم السبت 27-9-2025، عند نفس مستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 10 جنيهات و16 جنيهًا.

البطاطس تتراوح بين 5 جنيهات و13 جنيهًا.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 و9 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

الكوسة تتراوح بين 8 جنيهات و16 جنيهًا.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و11 جنيهًا.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و16 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 7 جنيهات و11 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 10 جنيهات و14 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

كانتلوب: يتراوح بين 10 جنيهات و16 جنيهًا.

برتقال صيفي يتراوح بين 25 و45 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و16 جنيهًا.

التفاح المصري يتراوح بين 25 و45 جنيهًا.