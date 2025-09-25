إعلان

مبيعات محلية وعربية تهبط بالمؤشر الرئيسي للبورصة بختام جلسة اليوم

كتب : أمنية عاصم

03:34 م 25/09/2025

المؤشر الرئيسي للبورصة

كتبت- أمنية عاصم:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.77% عند مستوى 35671 نقطة، بختام جلسة اليوم الخميس.

وارتفع مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.24%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.82%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 21.7 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 98 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 119.7 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 1.76 % عند مستوى 35949 نقطة، بختام جلسة أمس الأربعاء.

