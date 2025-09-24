تستعد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لعقد اجتماعها خلال أكتوبر المقبل بعدما أرجأته في أبريل الماضي لمدة 6 أشهر، وسط توقعات بزيادة جديدة في أسعار الوقود قد تتراوح بين 10% و15%، بحسب تصريحات خبراء ومسؤولين لـ"مصراوي".

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف والهيئات الإعلامية الأسبوع الماضي، إن الزيادة المرتقبة قد تكون "الزيادة الحقيقية الأخيرة"، موضحًا أن السولار سيظل مدعومًا جزئيًا نظرًا لارتباطه المباشر بالزراعة والنقل والإنتاج، وتأثيره الكبير على معدلات التضخم.

وأكد أن الحكومة ستظل تراعي تكلفة السولار لتخفيف الأعباء عن الفلاح والمستهلك، فيما سيتم بعد رفع الدعم الكامل عن البنزين والغاز، الاعتماد على آلية التسعير التلقائي المرتبطة بأسعار خام برنت وسعر صرف الدولار.

زيادة بين 10% و15%

توقع حسام عرفات، أستاذ هندسة البترول والطاقة ورئيس شعبة المواد البترولية سابقًا، خلال حديثه مع "مصراوي"، أن تتراوح نسبة الزيادة في أسعار المواد البترولية بين 10% و15%، خاصة مع تراجع قيمة الدعم الموجه للمواد البترولية.

وأضاف إن اللجنة ستواصل العمل وفق المعايير الثلاثة الرئيسية سعر خام برنت، سعر الصرف، وتكاليف النقل.

زيادة محدودة متوقعة للبنزين

وقال مصدر بقطاع البترول لـ"مصراوي" إن الزيادة المقبلة قد تكون محدودة، في ظل استقرار أسعار خام برنت نسبيًا وتراجع سعر الصرف مؤخرًا، مما يقرب الأسعار من التكلفة الفعلية ويقلل من حجم الزيادة في اجتماع اللجنة المقبل.

اتفاق الصندوق يدفع لزيادة جديدة

ورجح مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول سابقًا، أن تدفع التزامات مصر مع صندوق النقد الدولي اللجنة نحو إقرار زيادة جديدة، تمهيدًا لرفع الدعم نهائيًا بنهاية العام.

وأوضح أن الزيادة قد تتجاوز 10% بالنسبة للسولار والبوتاجاز نظرًا لابتعادهما عن التكلفة الحقيقية، بينما بنزين 95 يقترب بالفعل من سعر التكلفة، ما يجعل زيادته محدودة، مثلما هو الحال مع بنزين 92 و80.

وأشار يوسف إلى أن البوتاجاز سيظل مدعومًا جزئيًا، لكن مع ارتفاع سعره تدريجيًا لتقليص الفجوة بين سعر البيع والتكلفة.

و كانت لجنة التسعير قررت في اجتماعها الأخير في أبريل الماضي رفع أسعار البنزين بأنواعه والسولار بواقع جنيهين للتر، في أول زيادة بالعام الجاري، وذلك بعد ثلاث زيادات متتالية خلال 2024.

وفي أبريل الماضي قررت لجنة تسعير المنتجات البترولية، تثبيت سعر المازوت المورَّد لمحطات الكهرباء والصناعات الغذائية، إلى جانب غاز تموين السيارات، بينما رفعت أسعار البنزين بأنواعه والسولار بواقع جنيهين.

وارتفع سعر بنزين 95 من 17 إلى 19 جنيهًا للتر، وزاد سعر بنزين 92 من 15.25 إلى 17.25 جنيهًا للتر، وارتفع سعر بنزين 80 من 13.75 إلى 15.75 جنيهًا للتر.

وزاد سعر السولار من 13.5 إلى 15.5 جنيهًا للتر، كما ارتفع سعر الكيروسين من 13.5 إلى 15.5 جنيهًا للتر، والمازوت المورد لباقي الصناعات، حيث ارتفع سعر طن المازوت من 9500 إلى 10500 جنيه/طن.

كما قررت اللجنة رفع أسطوانة البوتاجاز المنزلي (12.5 كجم) من 150 إلى 200 جنيه، ورفع أسطوانة البوتاجاز التجاري من 300 جنيه إلى 400 جنيه، ورفع طن الغاز الصب من 12000 إلى 16000 جنيه، ورفع الغاز المورد لقمائن الطوب من 190 إلى 210 جنيهًا للمليون وحدة حرارية.

