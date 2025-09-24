ارتفاع أسعار بعض الخضروات والفاكهة.. فما الأسباب؟

تشهد أسواق الخضروات والفاكهة خلال الفترة الأخيرة موجة جديدة من الارتفاعات في أسعار عدد من الأصناف الأساسية، مما أثار موجة من التساؤلات، وأرجع التجار هذه الزيادات إلى عوامل موسمية ترتبط بفترات العروة الزراعية وتراجع المعروض.

قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، لـ"مصراوي"، إن ارتفاع أسعار بعض أصناف الخضروات والفاكهة في الفترة الحالية يرجع إلى تبديل العروات الزراعية مع بداية ظهور المحاصيل الجديدة، حيث يكون المعروض محدودًا في بداية الإنتاج مما يؤدي إلى زيادة مؤقتة في الأسعار.

وأضاف أبو صدام أن الحلقات الوسيطة تساهم أيضًا في زيادة الأسعار، مشيرًا إلى أن الإنتاج الجديد من أصناف مثل الجوافة والكمثرى سيبدأ في الظهور بشكل أوضح خلال شهر، الأمر الذي سيؤدي إلى تراجع الأسعار.

وأوضح أبو صدام أن أسعار التمور شهدت ارتفاعًا نسبيًا مع بداية الموسم، لكنها مرشحة للتراجع مع زيادة المعروض خلال الفترة المقبلة.

وقال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، لـ"مصراوي"، إن أسعار الفاكهة والخضروات ترتبط بشكل مباشر بحجم المعروض في كل موسم.

وأشار إلى أن أسعار العنب ارتفعت مع بداية العروة الشتوية بعد انتهاء العروة الصيفية، وهو ما ينطبق أيضًا على الطماطم التي ارتفعت أسعارها بين 20 و25 جنيهًا للكيلو بسبب انتهاء موسمها الصيفي وبداية إنتاج جديد.

وأكد النجيب أن الأسعار مرشحة للتراجع خلال شهر مع زيادة الإنتاج ودخول محاصيل جديدة للأسواق، موضحًا أن آليات العرض والطلب تظل العامل الأساسي في تحديد الأسعار.

وأضاف أن الحلقات الوسيطة التي ترفع الأسعار يتم التعامل معها عبر المنافذ الحكومية الثابتة والمتحركة مثل مبادرة "كلنا واحد".

