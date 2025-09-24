إعلان

صعود جماعي لمؤشرات البورصة بختام جلسة الأربعاء

كتبت- دينا كرم:

03:07 م 24/09/2025

البورصة المصرية - أرشيفية

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 1.76 % عند مستوى 35949 نقطة، بختام جلسة اليوم الأربعاء.

وانخفض مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.17 %، وتراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.19 %.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 63.29 مليون جنيه، و فيما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 16.96 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 80.25 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 0.33 % عند مستوى 35328 نقطة، بختام جلسة أمس الثلاثاء.

