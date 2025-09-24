التفاصيل الكاملة لحل مشاكل شبكات وأجهزة المحمول والإنترنت

يواجه كثير من مستخدمي خدمات الاتصالات في مصر مشكلات متنوعة مع شركات المحمول والإنترنت، سواء تتعلق بجودة الخدمة أو الفواتير.

وللتعامل مع هذه المشكلات وضمان حقوق العملاء، يوفر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عدة وسائل رسمية لتقديم الشكاوى والحصول على الحلول المناسبة.

وتشمل الشكاوى التي يختص الجهاز بالنظر فيها: " خدمات الإنترنت، وتوصيل وتغطية شبكات الاتصالات، والفواتير، وطرق محاسبة خدمات الاتصالات، وتأخير إصلاح الأعطال وتوصيل خدمات الاتصالات وأجهزة التليفون المحمول".

الوسائل المتاحة لتقديم الشكاوى:

وسائل تقديم الشكاوى إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات:

1- البريد الإلكتروني: complaints@tra.gov.eg.

2- منصة تلقي شكاوى مستخدمي الاتصالات: https://complaints.tra.gov.eg.

3- الرقم المختصر: 155 "يعمل يوميًا من 8 صباحًا حتى 10 مساءً".

4- تطبيق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات: "MYNTRA ".

5- منصات الجهاز على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك ولينكد إن وإنستجرام وتويتر".

6- الواتساب: عن طريق إرسال رسالة إلى أحد الأرقام التالية: (01015515155 - 01111115150 - 01551515505 - 01202155155).

