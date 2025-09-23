استقر سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء 23-9-2025، عند نفس مستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

صعد سعر الذهب عيار 14 إلى 3400 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 18 إلى 4371 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 5100 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 5828 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 40800 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 58280 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 181250 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 291400 جنيها.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.97 % إلى نحو 3783 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.