كيف تستعلم عن عدد الخطوط المسجلة باسمك في شركات الاتصالات الأربعة؟

كتبت- آية محمد:

يكتشف كثير من الأشخاص أحيانًا وجود خطوط محمول مسجلة على رقمهم القومي دون علمهم، أو احتفاظهم بأرقام قديمة ينسونها مع مرور الوقت.

لذلك أصبح من الضروري أن يتحقق المستخدمون من جميع الأرقام المسجلة بأسمائهم، والتي يمكن معرفتها بسهولة عبر تطبيق "My NTRA" التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

ويتيح التطبيق خدمة "أرقامي" التي تمكن المستخدم من الاستعلام عن جميع أرقام الهاتف المسجلة برقمه القومي، إلى جانب العديد من الخدمات الأخرى التي يقدمها.

ويستعرض "مصراوي" في السطور التالية خطوات الاستعلام عن الأرقام المسجلة باسمك لدى جميع شركات الاتصالات:

1- حمل التطبيق من متجر "Play Store" لأجهزة "Android" أو من متجر "App Store" لأجهزة "iOS".

2- افتح التطبيق وقم بتسجيل الدخول.

3- من الصفحة الرئيسية، اختر الخدمات.

4- انتقل إلى خدماتي.

5- اضغط على أرقامي.

6- اختر استعلام.

7- أدخل الرقم القومي المرتبط برقم هاتفك.

8- اضغط تأكيد، وستصلك رسالة تفيد بإتمام عملية التحقق.

9- اضغط تم لعرض قائمة بجميع الأرقام المسجلة باسمك لدى شركات الاتصالات الأربعة.