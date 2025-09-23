الإحصاء: ارتفاع الصادرات المصرية إلى 45.3 مليار دولار خلال 2024

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت قيمة الصادرات المصرية بنسبة 6.5% خلال عام 2024 لتصل إلى 45.3 مليار دولار مقابل 42.6 مليار دولار في 2023، فيما زادت الواردات 13.2% مسجلة 95.3 مليار دولار، بحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء.

وارتفعت الصادرات المصرية غير البترولية بنسبة 14.4% لتسجل 39.9 مليار دولار في 2024 مقابل 34.9 مليار دولار في 2023، بينما تراجعت الصادرات البترولية والكهرباء 29.1% لتسجل 5.5 مليار دولار.

وبحسب الإحصاء، جاءت السلع تامة الصنع في صدارة الصادرات بنسبة 54.1% من الإجمالي، تلتها السلع نصف المصنعة بـ23.2%، ثم المواد الخام بـ11.2%.

وقفزت صادرات الذهب لتسجل 77.7% لتبلغ 3.2 مليار دولار، ثم اللدائن ومصنوعاتها بـ2.3 مليار دولار بزيادة 27.3%، والملابس الجاهزة بـ2.8 مليار دولار بارتفاع 17.2%، والحديد ومصنوعاته بـ2.3 مليار دولار بزيادة 4.4%، إلى جانب الأسلاك والكابلات الكهربائية التي ارتفعت 23.6% لتسجل 1.4 مليار دولار.

وتصدرت السعودية قائمة أكبر الأسواق المستقبلة للسلع المصرية بنسبة 7.7% من الإجمالي، بقيمة 3.5 مليار دولار، تلتها تركيا بـ3.4 مليار دولار، ثم الإمارات بـ3.3 مليار دولار، بينما جاءت إيطاليا في المركز الرابع بـ3.2 مليار دولار (–1.5%).

وعلى مستوى التكتلات، استحوذت الدول العربية على النصيب الأكبر من الصادرات المصرية بنسبة 36.2%، تلتها دول غرب أوروبا بـ25.9%، ثم شرق أوروبا بـ18.1%.

وارتفعت ايضا الواردات المصرية إلى 95.3 مليار دولار خلال 2024 مقابل 84.2 مليار دولار في 2023، مدعومة بزيادة الواردات البترولية 38.3% لتصل إلى 16.1 مليار دولار، إلى جانب صعود الواردات غير البترولية إلى 79.2 مليار دولار بزيادة 9.2%.

واستحوذت السلع الوسيطة على النصيب الأكبر من الواردات بنسبة 35.8%، تلتها الوقود بـ17.3%، ثم السلع الاستهلاكية غير المعمرة بـ16%، فالسلع الاستثمارية بـ14.6%.

ومن بين السلع التي تراجعت وارداتها: الذرة التي انخفضت 8.5% لتسجل 2.3 مليار دولار، والأخشاب ومصنوعاتها بـ1.2 مليار دولار بانخفاض 2.4%، والبترول الخام الذي هبطت فاتورته إلى 0.9 مليار دولار بتراجع 50.5%.

وجاءت الصين كأكبر مصدر لمصر بنسبة 16.5% من الإجمالي بقيمة 15.7 مليار دولار، تلتها السعودية بـ7.9 مليار دولار، ثم الولايات المتحدة بـ7.6 مليار دولار، وروسيا بـ6.1 مليار دولار.

وبحسب التكتلات الاقتصادية، تصدرت آسيا قائمة الموردين لمصر بنسبة 30.6%، تلتها دول غرب أوروبا بـ21.5%، ثم شرق أوروبا بـ16.5%.