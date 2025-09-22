أعدت الحكومة خارطة طريق لتنمية الصادرات المصرية إلى الأسواق الإفريقية- وفق ما جاء بالسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية - ترتكز على تحليل منهجي لتحديد أولويات الدول المستهدفة وفق 14 معيارًا موضوعيًا من ضمنها حجم الصادرات ووجود تمثيل تجاري، مع التركيز على سد الفجوات التصديرية، لذلك سيتم اختيار 7 دول رئيسية كمرحلة أولى تغطي مختلف الأقاليم الإفريقية.

وأضافت أنه يجري التنسيق مع الوزارات المعنية والقطاع الخاص والمجالس التصديرية لضمان التنفيذ الفعال. مضيفة أن الخارطة تشمل التعاون مع وزارة النقل لحل تحديات اللوجستيات، وتفعيل دور الوكالة المصرية لضمان الصادرات بالتنسيق مع البنك المركزي، وتوسيع التواجد المصرفي في الدول المستهدفة، إضافة إلى دعم الشحن الجوي بالتعاون مع مصر للطيران.

وتتسق هذه الجهود مع خطة التحرك التي وضعتها الدولة خلال رئاستها الحالية للمجلس الوزاري لاتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (AFCFTA) والتي تستهدف تسريع استكمال المفاوضات الفنية وتوسيع نطاق الاتفاقية، وزيادة حجم التبادل التجاري، واستضافة مصر المقرات مؤسسية قارية مثل جهاز المنافسة ومحكمة المنافسة، فضلاً عن العرض الدائم للتجارة البينية الإفريقية.

وجاء ذلك وفق محاور حزمة الأولويات الإصلاحية المتكاملة التى تتبناها الدولة، وقد شملت هذه الأولويات تحسين مناخ الاستثمار، تعزيز المنافسة والحياد التنافسي، تسهيل التجارة والتحول الرقمي، وتطوير إدارة الأصول والشركات المملوكة للدولة.