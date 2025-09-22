تستهدف الحكومة خلال العام المالي 2025/2026 إطلاق مبادرات جديدة لدعم القطاعات الإنتاجية والخدمية ورفع معدلات التشغيل، من بينها توفير سيارات تاكسي ومركبات نقل للشباب تعمل بالغاز الطبيعي.

ويأتي ذلك ضمن حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية التي تندرج تحت السردية الوطنية الاقتصادية التي أطلقتها وزارة التخطيط، وتشمل أيضًا برنامجًا جديدًا لرد أعباء المصدرين، ومبادرة لدعم فائدة قروض القطاعات الصناعية والزراعية.

كما تستهدف جذب حوافز استثنائية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية وزيادة نسب المكون المحلي، فضلًا عن برامج لدعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية وحوافز نقدية موجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وستعمل وزارة البترول والثروة المعدنية على تكثيف جهود التخفيف من تغير المناخ تحت برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة، ولتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من إنتاج الهيدروكربونات ستنفذ وزارة البترول بحلول أغسطس 2026 نظام القياس والإبلاغ والتحقق MRV لتتبع حرق الغاز والميثان وانبعاثات الميثان المنبعثة على مستوى المشغل أو المشروع على أساس ربع سنوي وسنوي.

وبحلول أغسطس 2026 سيتم إصدار قرار يلزم شركات التشغيل بتقديم واعتماد أهداف خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز بما يتماشى مع مساهمات مصر المحددة وطنيًا Egypt's NDCs وفرض غرامات على عدم الامتثال بعد فترة سماح مدتها سنتان.

