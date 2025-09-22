الذهب يقفز إلى مستوى قياسي جديد وسط التوترات الجيوسياسية بالمنطقة

كتبت- آية محمد:

قفز سعر الذهب عالميًا في التعاملات الفورية اليوم بنسبة 0.71% إلى نحو 3711 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24) ليسجل مستوى قياسيًا جديدًا، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

كان الذهب قد شهد خلال الأيام الماضية حالة من التذبذب بين الصعود والهبوط، وأغلقت بورصة المعادن العالمية تعاملاتها يوم السبت عند مستوى 3685 دولارًا للأونصة.

اقرأ أيضًا:

كيف تحركت أسعار الفضة بعد قرار الفيدرالي بخفض الفائدة؟

سعر الذهب في مصر يقفز بنحو 8 أضعاف في 9 سنوات (انفوجرافيك)

بين صعود وهبوط.. كيف تحركت أسعار الذهب محليا وعالميا خلال أسبوع؟