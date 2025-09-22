كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار الطماطم، والبطاطس، والباذنجان، والخيار البلدي، والليمون، خلال تعاملات اليوم الاثنين 22-9-2025، بينما انخفضت أسعار الفلفل الرومي، والكانتلوب، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 8 جنيهات و15 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

البطاطس تتراوح بين 5 جنيهات و13 جنيهًا، بزيادة جنيه.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 و9 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

الكوسة تتراوح بين 12 و16 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 9 جنيهات و11 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 11 و15 جنيهًا، بتراجع 5 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 11 و13 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

أسعار الفاكهة

كانتلوب: يتراوح بين 10 جنيهات و15 جنيهًا، بتراجع جنيه.

برتقال صيفي يتراوح بين 25 و45 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و20 جنيهًا، بزيادة 4 جنيهات.

التفاح المصري يتراوح بين 25 و40 جنيهًا.