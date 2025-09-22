إعلان

أسعار البيض اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

كتبت- دينا كرم:

10:17 ص 22/09/2025

أسعار البيض

تباينت أسعار كرتونة البيض البلدي والأحمر والأبيض، خلال تعاملات اليوم الاثنين 22-9-2025، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 148.51 جنيه، بزيادة 3.27 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 5.51 جنيه، بتراجع 15 قرشًا.

أسعار البيض البيض البلدي كرتونة البيض

