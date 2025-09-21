مصدر مسؤول لـ"مصراوي": زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمصانع قريبا



كتبت- دينا كرم:



قال مصدر مسؤول بقطاع البترول لـ"مصراوي"، إن الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" أرسلت خلال الأيام الماضية إخطارًا رسميًا إلى المصانع يتضمن قرار رفع سعر الغاز الطبيعي المورد إليها.



وأضاف المصدر أن القرار سيتم تفعيله فور نشره في الجريدة الرسمية قريبا.

وكانت وسائل إعلام محلية قد أشارت إلى أن الزيادة الجديدة تصل إلى دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وتشمل جميع القطاعات الصناعية.

وتبيع الحكومة المصرية الغاز الطبيعي بأسعار متفاوتة وفق طبيعة النشاط الصناعي، حيث يبلغ السعر 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية لصناعة الأسمدة الأزوتية وفق معادلة سعرية خاصة، و 5.75 دولار لصناعة الأسمدة غير الأزوتية والحديد والصلب، و12 دولاراً لصناعة الأسمنت، و4.75 دولار لمختلف الأنشطة الصناعية الأخرى، و4 دولارات لمحطات توليد الكهرباء، ويتم احتساب السعر عند 210 جنيه مصري لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لقمائن الطوب، بحسب "اقتصاد الشرق".

وتشير البيانات إلى أن مصانع الأسمدة والبتروكيماويات تستحوذ على ما بين 35% و40% من إجمالي استهلاك القطاع الصناعي من الغاز، فيما تُقدر احتياجات القطاع الصناعي بحوالي 2.1 مليار قدم مكعب يوميًا من أصل استهلاك محلي يبلغ 6.2 مليار قدم مكعب يوميًا.

ويترقب السوق المحلي زيادة في أسعار البنزين والسولار في أكتوبر المقبل وصفها رئيس الوزراء أنها "الأخيرة والأكبر"، وذلك مع رفع الدعم عن المحروقات بنهاية العام، التزامًا باتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي.



وأشار رئيس الوزراء أن ذلك سيم مع استمرار وجود دعم لأسعار السولار حتى بعد تطبيقها، على أن يتم بعد ذلك الاحتكام بالكامل إلى آلية التسعير التلقائي المرتبطة بأسعار خام برنت والدولار.

اقرأ أيضًا:

آخر زيادة كبيرة.. موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية

مصر تستهدف تقليص الدين العام إلى 70% من الناتج المحلي الإجمالي في 2030