آخر زيادة كبيرة.. موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية

تعقد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المسؤولة عن مراجعة وتحديد أسعار الوقود- سولار وبنزين-، اجتماعها القادم في بداية شهر أكتوبر المقبل، للمرة الثانية في 2025 بعد أن رفعتها في أبريل الماضي.

وكان اجتماع أبريل قد شهد زيادة أسعار البنزين بجميع أنواعه والسولار بنحو جنيهين وتم إرجاء لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بعد الزيادة الأخيرة لمدة 6 أشهر وهو ما يعني تثبيت أسعار المحروقات حتى أكتوبر المقبل وإلغاء اجتماع يوليو المقرر.

وقال مصطفى مدبولي رئيس الوزراء خلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف والهيئات الإعلامية الأسبوع الماضي، إن الزيادة المتوقعة في أكتوبر قد تكون "الزيادة الحقيقية الأخيرة"، مع استمرار وجود دعم لأسعار السولار حتى بعد تطبيقها، على أن يتم بعد ذلك الاحتكام بالكامل إلى آلية التسعير التلقائي المرتبطة بأسعار خام برنت والدولار.

وأضاف مدبولي: "الزيادة المقبلة، إذا استمرت الأوضاع العالمية على ما هي عليه، قد تكون الأخيرة، وبعدها سيظل السولار مدعوماً جزئياً، حيث نحاول تعويض التكلفة عبر منتجات أخرى، فالسولار يرتبط مباشرة بالتضخم، كونه يدخل في الزراعة والنقل والأنشطة الإنتاجية المختلفة، لذا نراعي تداعيات أي زيادة فيه على الفلاح والمستهلك".

وتُعد الزيادة التي أقرتها اللجنة في أبريل الماضي الأولى خلال عام 2025، بعد آخر تعديل في أكتوبر 2024، ضمن تطبيق آلية التسعير التلقائي التي بدأت عام 2019 بعد التحرير التدريجي لدعم الوقود.

وقررت اللجنة تثبيت سعر المازوت المورَّد لمحطات الكهرباء والصناعات الغذائية، إلى جانب غاز تموين السيارات، بينما رفعت أسعار البنزين بأنواعه والسولار بواقع جنيهين.

وارتفع سعر بنزين 95 من 17 إلى 19 جنيهًا للتر، وزاد سعر بنزين 92 من 15.25 إلى 17.25 جنيهًا للتر، وارتفع سعر بنزين 80 من 13.75 إلى 15.75 جنيهًا للتر.

وزاد سعر السولار من 13.5 إلى 15.5 جنيهًا للتر، كما ارتفع سعر الكيروسين من 13.5 إلى 15.5 جنيهًا للتر، والمازوت المورد لباقي الصناعات، حيث ارتفع سعر طن المازوت من 9500 إلى 10500 جنيه/طن.

كما ارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي (12.5 كجم) من 150 إلى 200 جنيه، ورفع أسطوانة البوتاجاز التجاري من 300 جنيه إلى 400 جنيه، ورفع طن الغاز الصب من 12000 إلى 16000 جنيه، ورفع الغاز المورد لقمائن الطوب من 190 إلى 210 جنيهًا للمليون وحدة حرارية.

وتنص آلية تسعير المنتجات البترولية على مراجعة الأسعار كل 3 أشهر وفق متوسط أسعار خام برنت، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، وأعباء التشغيل المحلي، على ألا تتجاوز نسبة الزيادة أو الخفض 10% في كل مرة.

