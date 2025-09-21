إعلان

خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الدواجن والأسمنت وارتفاع الذهب

01:08 م الأحد 21 سبتمبر 2025

خريطة الأسعار اليوم

كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار الدواجن، والأسمنت، والدقيق، خلال تعاملات اليوم الأحد 21-9-2025، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تعود للارتفاع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار الدواجن اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار البيض اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد وانخفاض الأسمنت اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

12 جنيهًا لكيلو الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

انخفاض الدقيق.. أسعار السلع الأساسية بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

ارتفاع البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور

سعر الذهب يعود للارتفاع بمنتصف تعاملات الأحد

خريطة الأسعار انخفاض الدواجن الأسمنت ارتفاع الذهب تعاملات اليوم
