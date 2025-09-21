كتبت- دينا كرم:

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 10 جنيهات، ببداية تعاملات الأحد 21-9-2025، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3310 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 4256 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 4965 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 5675 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 39720 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 56750 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 176492 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 283750 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.13 % إلى نحو 3685 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.