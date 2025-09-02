وزير البترول والثروة المعدنية يتفقد مقر شركة إنبي في أبوظبي

كتبت- دينا كرم:

تفقد كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مقر فرع شركة إنبى فى العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث جاءت زيارة الوزير دعماً لدور شركات المشروعات البترولية المصرية فى تنفيذ مشروعات خارج مصر مع كبرى الشركات والمؤسسات الوطنية العربية.

ووفق بيان الوزارة اليوم، جاء ذلك في أعقاب التوقيع الذي شهده للتعاون في مجال التعدين والتمويل مع شركة IRH الإماراتية ، حيث التقى الوزير مع فريق عمل إنبي بدولة الإمارات واطلع على عرض توضيحي لأبرز المشروعات الجاري تنفيذها بواسطة الشركة فى الإمارات بالتعاون مع شركة بترول أبوظبي الوطنية " أدنوك ".

وأكد الوزير على اعتزازه بالقدرات والقيمة التنافسية لشركة إنبي والشركات المصرية العاملة خارج البلاد بصفة عامة، مؤكداً على تقديم كامل الدعم لتيسير أعمال الشركة والتوسع إقليمياً وتعزيز تواجدها خارجياً .

وأشار مسئولو شركة بترول أبوظبى الوطنية "أدنوك" بأداء شركة إنبي والشركات المصرية وكفاءتها العالية في تنفيذ المشروعات القائمة بين الجانبين ، حيث أعربوا عن تطلعهم إلى تحقيق مزيد من النجاحات المشتركة خلال الفترة المقبلة.

يشار إلى أن المشروعات التي تنفذها الشركات المصرية في دولة الإمارات تأتي وفق المحور السادس من استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية والهادف لزيادة التعاون الإقليمي بما يعزز من تنافسية شركات المشروعات البترولية المصرية فى المنطقة.