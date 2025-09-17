إعلان

خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الدواجن والحديد والذهب

01:53 م الأربعاء 17 سبتمبر 2025

خريطة الأسعار اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار اللحوم، والدواجن، والحديد، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 17-9-2025 مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ينخفض بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها :

210 جنيها لكيلو الكابوريا.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور

انخفاض أسعار البيض اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

انخفاض الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض اللحوم.. أسعار السلع الأساسية بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

وسط ترقب قرار الفيدرالي.. انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الأربعاء

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

