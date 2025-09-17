إعلان

ارتفاع الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

10:34 ص الأربعاء 17 سبتمبر 2025

أسعار الخضروات والفاكهة

كتب- أحمد الخطيب:

ارتفعت أسعار البصل الأبيض، والكوسة، والليمون، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 17-9-2025، بينما انخفض سعر الباذنجان البلدي، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 6 جنيهات، و13 جنيهًا.

البطاطس تتراوح بين 6 و9 جنيهات.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 و9 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا، بزيادة خمسين قرشًا.

الكوسة تتراوح بين 10 جنيهات و18 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 7 و10 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و16 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 6 جنيهات و12 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 10 و14 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الخيار البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

كانتلوب: يتراوح بين 8 جنيهات و14 جنيهًا.

برتقال صيفي يتراوح بين 25 و45 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و18 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

التفاح المصري يتراوح بين 25 و40 جنيهًا.

أسعار الخضروات والفاكهة ارتفاع الطماطم سوق العبور أسعار الخضروات
