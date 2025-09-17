إعلان

210 جنيها لكيلو الكابوريا.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور

10:23 ص الأربعاء 17 سبتمبر 2025

أسعار الأسماك اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار السمك المكرونة السويسي والكابوريا ، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 17-9-2025، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 76 و74جنيهًا، بتراجع جنيهين.
سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 85 و165 جنيهًا، بزيادة 25 جنيهًا.
سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و350 جنيهًا.
سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 70 و210 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.
سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيهًا.

