كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار السمك المكرونة السويسي والكابوريا ، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 17-9-2025، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 76 و74جنيهًا، بتراجع جنيهين.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 85 و165 جنيهًا، بزيادة 25 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و350 جنيهًا.

سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 70 و210 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيهًا.