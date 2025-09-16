التريند يقفز بأسعار "مسدسات البابلز" للضعف

كتبت- دينا كرم:

قال بركات صفا، نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن انتشار تريند "مسدسات البابلز" على مواقع التواصل الاجتماعي تسبب في زيادة الإقبال على شرائه، مما أدى إلى ارتفاع أسعاره بنسبة وصلت إلى 100%.

وأوضح صفا أن هذه المنتجات أصبحت تستخدم كهدايا بين المخطوبين، بالإضافة إلى إقبال الآباء والأمهات على شرائها للأطفال، وهو ما زاد من حجم الطلب بشكل ملحوظ.

الأسعار

وأشار إلى أن أسعار المسدسات التي تعمل ببطاريات الشحن ارتفعت من نحو 250 جنيهًا إلى 450 جنيهًا.

وتابع أن هناك أحجام مختلفة تراوحت أسعارها بين 120 و500 جنيه مقابل 30 إلى 300 جنيه قبل انتشار التريند.

ولفت صفا إلى أن المعروض من هذه المسدسات محدود، بينما الطلب عليها مرتفع، خاصة بعد أن قامت بعض المتاجر الإلكترونية بشراء كميات كبيرة فور انتشار التريند لإعادة بيعها.

وأوضح أن ذلك أدى إلى اختفاء المعروض من أسواق الجملة وزيادة الأسعار بشكل كبير، ولكن توقع أن تنخفض الأسعار بعد اختفاء التريند مثلما يحدث دائمًا في كافة الألعاب مثل الابوبو ومارد وشوني وستيتش.

