سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 16 سبتمبر 2025

كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الثلاثاء إلى نحو 5650 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 5697 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 4984 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 4272 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 39879 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.