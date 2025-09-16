سعر الدولار يواصل التراجع مقابل الجنيه خلال تعاملات البنوك اليوم
كتبت- دينا كرم:
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك بقيمة تتراوح بين قرشين و5 قروش، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 16-9-2025، مقارنةً بمستواه بنهاية تعاملات أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 48.09 جنيه للشراء، و48.19 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
بنك مصر: 48.1 جنيه للشراء، و48.2 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 48.1 جنيه للشراء، و48.2 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 48.1 جنيه للشراء، و48.2 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 48.1 جنيه للشراء، و48.2 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
